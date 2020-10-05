Общественники требуют обязать владельцев крупных собак проходить курсы кинологов

Владельцев крупных собак могут обязать проходить курсы кинологов. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Свое предложение он направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву, пишет RT.

По словам Курдесова, в СМИ участились сообщения о нападении собак на людей. При этом он подчеркивает, что жертвами чаше всего становятся женщины и дети из-за того, что они не могут отбиться от крупных животных.

«В связи с этим просим Вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — цитирует RT обращение общественника.