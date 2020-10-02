Тюменцы претендуют на победу на Всероссийском онлайн-фестивале RuCode

В число финалистов трека по искусственному интеллекту Всероссийского онлайн-фестиваля по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту RuCode вошли 12 школьников и студентов из Тюменской области. Среди тех, кто претендует на победу, два ученика 11 классов и 10 студентов 2 - 4 курсов Тюменского индустриального университета и Тюменского государственного университета.

«Мы рады видеть, что наши ребята показывают высокий уровень знаний в области ИТ-технологий. Особенно хочется отметить, что среди них не только студенты профильных направлений, но и школьники, которые уже обладают глубокими знаниями и необходимыми компетенциями в сфере искусственного интеллекта и программирования. Это показывает, что сфера цифровых технологий интересна молодому поколению, и наши усилия по формированию кадрового ИТ-потенциала в области направлены в нужное русло», – отметила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

Второй Всероссийский онлайн-фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту RuCode проводит Московский физико-технический институт совместно с ведущими российскими вузами при поддержке Минпросвещения России, Фонда развития физтех-школ и Фонда президентских грантов с 31 августа по 4 октября. Тюменская область вошла в топ-10 регионов по количеству финалистов. Имена победителей станут известны 3 октября.

«Цель фестиваля – повышение конкурентоспособности российских ИТ-специалистов всех возрастов, включая студентов и школьников, для цифровой трансформации социально-экономической деятельности и технологического лидерства нашей страны. В первом фестивале RuCode в марте-апреле 2020 года приняли участие более 10 тысяч человек из 80 субъектов Российской Федерации, что продемонстрировало актуальность дальнейшего развития данной образовательной инициативы», – отметили в департаменте информатизации Тюменской области.