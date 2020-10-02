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​В ялуторовской больнице установлена импортная эндоскопическая система

Ялуторовские хирурги получили новую технику

​В ялуторовской больнице установлена импортная эндоскопическая система
Фото: Дарья Ровбут

В хирургическое отделение Областной больницы №23 поступило новое оборудование для эндоскопических операций. Импортная эндоскопическая система с набором жестких и гибких эндоскопов и видеокомплексом с монитором и подсветкой закуплена в в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Всего в год в хирургическом отделении Областной больницы №23 выполняется порядка пяти сотен операций и манипуляций с использованием малоинвазивной эндоскопической техники. То есть примерно в половине случаев это оборудование приходит на помощь медикам. А значит, используется каждый день. Кроме того, ялуторовские хирурги получили отечественный прибор для рассечения тканей и остановки кровотечений. Аппарат генерирует высокочастотный ток, нагревающий внутриклеточные жидкости и ткани в месте соприкосновения с электродом, таким образом рассекая их и сразу спаивая края, что предотвращает кровотечение», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Новое оборудование повысит качество оказания хирургической помощи в Ялуторовске.

Фото: Дарья Ровбут


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Сегодня в 12:23, просмотров: 180, комментариев: 0
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