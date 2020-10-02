Ялуторовские хирурги получили новую технику

В хирургическое отделение Областной больницы №23 поступило новое оборудование для эндоскопических операций. Импортная эндоскопическая система с набором жестких и гибких эндоскопов и видеокомплексом с монитором и подсветкой закуплена в в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Всего в год в хирургическом отделении Областной больницы №23 выполняется порядка пяти сотен операций и манипуляций с использованием малоинвазивной эндоскопической техники. То есть примерно в половине случаев это оборудование приходит на помощь медикам. А значит, используется каждый день. Кроме того, ялуторовские хирурги получили отечественный прибор для рассечения тканей и остановки кровотечений. Аппарат генерирует высокочастотный ток, нагревающий внутриклеточные жидкости и ткани в месте соприкосновения с электродом, таким образом рассекая их и сразу спаивая края, что предотвращает кровотечение», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Новое оборудование повысит качество оказания хирургической помощи в Ялуторовске.

Фото: Дарья Ровбут