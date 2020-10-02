В Тобольске расширяют виды медицинской помощи пациенткам гинекологического профиля

В Тюменской области продолжается реализация государственной программы «Развитие здравоохранения». В Областную больницу №3 поступило новейшее лапароскопическое оборудование, которое позволяет освоить дополнительные виды операции в области гинекологии.

«Новое лапароскопическое оборудование уже используется тобольскими гинекологами для гистероскопических вмешательств. Ранее эта процедура проводилась только в диагностических целях: врачи проводили осмотр, выполняли забор исследуемого материала и небольшие хирургические манипуляции. Теперь гинекологи в полной мере могут проводить резектоскопию и гистерорезектоскопию: удалять патологические образования в полости и шейки матки – крупные полипы, миомные узлы, спаечные тяжи. Также стало доступно проведение абляции эндометрия. Сейчас жительницам Тобольска и Тобольского района нет необходимости посещать областной центр для проведения такого рода операций», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.

Три высококлассные эндоскопические стойки с полным набором специализированного инструментария приобретены за счёт средств областного бюджета. На это было выделено почти 33 миллиона рублей.