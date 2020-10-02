Тюменские медики подготовились к разным вариантам развития пандемии коронавируса

В Тюменской области возобновили работу два моногоспиталя, чтобы при необходимости все нуждающиеся получили необходимую медицинскую помощь в стационаре. В пресс-служба департамента здравоохранения региона подчеркнули, что это – превентивные меры, которые приняты с учетом эпидемиологической ситуации.

«Мы работаем в отношении пациентов с COVID-19 в плановом режиме – уже знаем, как действовать в зависимости от количества пациентов, количества тяжелых больных. Мы не должны допускать ситуации, чтобы не хватало коек. Уже давно мы выдерживаем планку в 50% занятого коечного фонда пациентами с коронавирусом. Сейчас больных, требующих стационарного лечения, становится больше, растет количество пациентов с пневмонией. Поэтому мы действуем на опережение», – объяснила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.

Вернулись к работе с COVID-больными Омутинская районная больница и Детский лечебно-реабилитационный центр «Верхний бор». Всего в регионе функционирует 11 учреждений, принимающих пациентов с коронавирусом, а также пневмонией, не обусловленной COVID-19. «Рассматриваются и другие учреждения, которые будут задействованы при необходимости», – добавили в департаменте.