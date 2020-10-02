Пропавших в Югре подростков нашли в Тюмени

Транспортные полицейские Тюмени нашли в поезде сообщением «Новый-Уренгой – Уфа» двух подростков, которые ушли из дома в Когалыме. 17-летние юноша и девушка направлялись в Самару, чтобы жить вместе. Дома им не разрешали встречаться родители.

«Проверка показала, что студент колледжа и студентка вуза города Когалыма 30 сентября приобрели электронные билеты на поезд до Самары. О том, что они отправляются в путешествие, родителям молодые люди не сообщили. Со слов девушки, они решили уехать в Самару, где живет ее подруга. Молодые люди хотели обосноваться в Поволжье, так как, по словам пары, родители запрещают им встречаться. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно связались с родителями путешественников, а также провели с подростками беседу профилактического характера», – рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Беглецов разместили в доме социальной реабилитации семей и детей «Борки». Сейчас они уже переданы законным представителям.