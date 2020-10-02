В Сургуте в ДТП погиб байкер

Утром в пятницу, 2 октября, на улице 30 лет Победы в Сургуте в ДТП погиб 34-летний мотоциклист. По предварительным данным, в аварии виноват 50-летний водитель ГАЗели.

«Мотоциклист двигался по улице 30 лет Победы в сторону ГРЭС, ГАЗель ехала в обратном направлении. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте ДТП», – сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Сургута.

Полицейские продолжают работать на месте происшествия.

Очевидцы в паблике «Местоположение ДПС Сургут [МДПС86]» во «ВКонтакте» рассказывают, что авария произошла из-за того, что водитель ГАЗели не уступил дорогу байкеру при повороте налево.

Уточняется также, что погибший был известен в байкерском сообществе. У него остались маленькие дети.