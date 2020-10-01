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​Лесохозяйственный регламент Тюменского лесничества вынесен на общественное обсуждение

В Тюменском лесничестве ждут предложений по проекту регламента

​Лесохозяйственный регламент Тюменского лесничества вынесен на общественное обсуждение
Фото: admtyumen.ru

Проект лесохозяйственного регламента Тюменского лесничества опубликован на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. У заинтересованных жителей региона есть месяц, чтобы познакомиться с документом и направить в адрес областного департамента лесного комплекса замечания и предложения к нему.

«Лесохозяйственный регламент является основой освоения лесов при выполнении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, а также по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов на основе комплексного подхода при организации использования лесов, расположенных в границах Тюменского лесничества Тюменской области», – объяснили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Специалисты рекомендуют вносить предложения только после знакомства с проектом регламента. Также стоит сформировать краткое обоснование предложений, по возможности приложить обосновывающие материалы в электронном виде или на бумажных носителях.

Направить предложения необходимо по адресу: 625000, Тюменская область, город Тюмень, улица Первомайская, дом 34/1 (317 каб.), либо по электронной почте: DLK_TO@72to.ru.


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Сегодня в 18:01, просмотров: 134, комментариев: 0
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