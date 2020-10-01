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​В Тюменской области открылась учебная лаборатория по программированию и системному администрированию

Тюменские школьники смогут освоить программирование и системное администрирование в новой лаборатории

​В Тюменской области открылась учебная лаборатория по программированию и системному администрированию
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области продолжается реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», основная цель которого – формирование кадрового ИТ-потенциала. Для этого в Центре робототехники и АСУ Тюменской области реализуется и постоянно пополняется ряд образовательных ИТ- направлений и программ.

29 сентября в Тюмени на базе регионального Центра робототехники и АСУ при поддержке компании «1С» открылась новая учебная лаборатория по программированию и системному администрированию.

«Открывая очередной новый элемент нашего Центра робототехники мы рады видеть, что наши ряды пополняются талантливыми и деятельными ребятами. Центру уже удалось реализовать множество содержательных проектов, которые принесли реальную пользу как в решении наших текущих задач, так и прикладных задач крупных компаний региона. Уверена, что со столов и верстаков открываемой сегодня лаборатории сойдут не менее интересные и важные решения. Профессиональная команда наших педагогов, опыт ИТ-компаний, поддержка ваших родителей и, главное, собственная целеустремленность откроют перед вами огромный мир ИТ-индустрий. Будьте жадными до знаний, любопытными и открытыми. Желаю успехов и приглашаю вас стать частью нашего ИТ-сообщества», – отметила директор регионального департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич во время официального открытия лаборатории.

Обучение в лаборатории стартует в октябре по направлениям «Программирование 1С» и «Системное администрирование».

«В курсе по программированию ученики узнают навыки работы на платформе «1С: Предприятие 8», научатся писать программный код для основных элементов системы и организовывать работу пользователей в системе. Программа курса «Системное администрирование» включает в себя обучение профессиональным навыкам работы с компьютерной техникой, программным обеспечением, сетью интернет. Такие знания позволят не только с легкостью устранять любые неполадки на домашнем компьютере, но и легко решать задачи системного администратора», – уточнили в пресс-службе департамента информатизации.


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Сегодня в 17:47, просмотров: 159, комментариев: 0
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