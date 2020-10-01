На «ИНФОТЕХ» научат школьников и студентов профессиям будущего

Ряд мероприятий XIII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ» в этом году пройдут в онлайн-формате. Так, для школьников и студентов организуют масштабную образовательную онлайн-площадку «ИНФОТЕХ Skills».

«Здесь ребята могут получить сертификат о прохождении мастер-классов, связанных с ИТ-профессиями будущего. Для «ИНФОТЕХ Skills» были взяты одни из самых интересных профессий: ИТ-медик, кибернетик умных сред, тренер по майнд-фитнесу, проектировщик домашних роботов, консультант по безопасности личного профиля. Список профессий будет пополняться. Каждая профессия требует освоения определенных ключевых компетенций. Это может быть системное мышление, работа в условиях неопределенности, межотраслевая коммуникация, робототехника, управление проектами, мультиязычность и мультикультурность. Именно компетенции предстоит «прокачивать» участникам», – рассказали в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

«ИНФОТЕХ Skills» пройдет в формате игрового квеста: участники будут получать skillcoin-баллы за участие в мастер-классах, вебинарах и викторинах и дополнительные баллы за активность и интересные вопросы. Накопленные баллы можно будет потратить в виртуальном магазине на различные товары или сертификаты на обучение от партнеров площадки.

Стоит отметить, что идейным вдохновителем онлайн-площадки «ИНФТОЕХ Skills» и главным организатором стал департамент информатизации Тюменской области. Мероприятия будут проходить в онлайн-формате в прямом эфире 28 и 29 октября.