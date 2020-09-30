На трассах Тюменской области появится больше мобильных пунктов фото- и видеофиксации

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил обратить особое внимание на очаги аварийности на трассах и применять любые решения для снижения числа ДТП. Об этом шла речь на очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в областном правительстве, передает пресс-служба главы региона.

«Надо искать любые решения, которые позволили бы взять под контроль ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями и снизить смертность на дорогах. Ставить передвижные комплексы фото и видеонаблюдения, ограничивать скорость и принимать другие адекватные меры нужно исходя из конкретных ситуаций и прежде всего на участках, которые требуют первоочередного внимания», – сказал Александр Моор. При этом он подчеркнул: «У нас нет задачи штрафовать и собирать деньги с водителей. Эти инструменты нам необходимы для снижения количества нарушений правил дорожного движения и, как следствие, уменьшения ДТП, в которых гибнут люди».

Для улучшения дорожной ситуации на федеральной трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск планируется установить больше мобильных пунктов фото- и видеофиксации и знаков ограничения скорости. Особое внимание в ближайшее время будет уделено очагам высокой аварийности на всех трассах, особенно в тобольском и уватском направлении.

За восемь месяцев 2020 года на дорогах Тюменской области количество ДТП снизилось на 15,5 процента, количество пострадавших в них сократилось на 11,6 процента, а число погибших на дорогах выросло почти на 25 процентов. Основные причины ДТП со смертельным исходом – выезд на полосу встречного движения и превышение скорости.