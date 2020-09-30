У 26 жителей Тюменской области выявили подозрительные новообразования во время профосмотров

В Тюменской области возобновилась профилактическая акция «Убедись, что ты здоров!», в рамках которой врачи-онкологи «Медицинского города» выезжают в районы для проведения онко-экспресс-осмотров среди сотрудников различных трудовых коллективов.

«Проект реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Основная цель профилактической акции – содействие раннему выявлению онкологических заболеваний среди жителей региона. Специалисты уверены, что добиться увеличения продолжительности жизни среди населения Тюменской области и снижения смертности от злокачественных новообразований поможет информирование граждан о современных возможностях диагностики и лечения заболеваний, а также проведение онко-экспресс-осмотров среди трудоспособного населения», – рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В рамках онко-экспресс-осмотра приём ведут онколог-маммолог, врач-онколог, специализирующийся на опухолях головы и шеи и врач-ультразвуковой диагностики. За три недели акции врачи провели более 700 осмотров, у 26 человек были выявлены подозрительные новообразования, требующие дополнительного обследования.

Кроме того, возобновились выезды врачебных бригад для оказания помощи районным медицинским организациям. Они уже посетили Ялуторовский, Заводоуковский, Нижнетавдинский, Исетский, Казанский и Сорокинский районы, впереди их ждут Армизонский и Омутинский.