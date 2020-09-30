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​В Тюменской области успешно завершили испытания по подключению к Интернету соцобъектов

Тюменские социально значимые объекты подключают к высокоскоростному интернету

​В Тюменской области успешно завершили испытания по подключению к Интернету соцобъектов
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области завершился очередной этап испытаний по подключению к сети интернет социально значимых объектов региона в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».

«В ходе испытаний осуществлялась проверка комплектности оборудования, тестирование скорости подключения к сети интернет и других параметров подключения на соответствие техническим требованиям государственного контракта. Мониторинг на объектах проводился испытательными комиссиями, в состав которых входили представители компании АО «ЭР-Телеком Холдинг», департамента информатизации Тюменской области и представителей СЗО. Испытания велись с конца августа текущего года, в процедуре участвовали до шести испытательных комиссий одновременно», – рассказали в пресс-службе областного департамента информатизации.

По плану в рамках федерального проекта с 2019-го по 2021 год в Тюменской области к высокоскоростной сети интернет планируется подключить 945 социально значимых объекта. В 2020 году выполнены мероприятия по подключению 303 объектов: 76 органов государственной власти и местного самоуправления, 106 школ и двух организации среднего профессионального образования, 106 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь пожарных постов и пяти объектов Росгвардии. В 2021 году планируется подключить еще 396 таких объектов.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 110, комментариев: 0
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