Тюменский нефтегазовый форум собрал почти четыре тысячи участников

В 2020 году Тюменский нефтегазовый форум поставил рекорд по посещаемости. Только офлайн-площадки посетили 3 857 человек, что на треть выше прошлого года. Онлайн-трансляции собрали десятки тысяч просмотров.

Для гостей форума из разных регионов страны состоялось более 35 различных мероприятий, онлайн-трансляции проводились на платформах РБК ТВ, YouTube, «ВКонтакте», а также на специально созданной платформе TNF Online.

«Форум прошел с соблюдением необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Чтобы попасть на Тюменский нефтегазовый форум, необходимо было предъявить свежий отрицательный тест на COVID-19. Каждый участник получил набор средств индивидуальной защиты, включающий маски и перчатки. При входе на территорию Форума проводилась термометрия, по всей площади технопарка и выставки инноваций были размещены станции для дезинфекции рук», – рассказали в департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Основная цель мероприятия – формирование повестки нефтегазовой отрасли на предстоящий год. По сути, он стал главным медийным событием нефтегазовой отрасли промышленности России. Эксперты отмечали важность создания нефтепромышленного технологического кластера в Тюменской области, который объединит крупных игроков рынка, вузы, разработчиков и стартапы для решения актуальных отраслевых задач.

«Это эффективная форма вовлечения всех сторон, заинтересованных в решении технологических задач, которые стоят сегодня перед нефтегазодобывающими компаниями. Всегда лучше кооперироваться с лидерами в своих направлениях и максимально быстро отвечать на возникающие вызовы. Сейчас, безусловно, важно от ожиданий перейти к грамотному управлению процессом, чтобы каждый участник кластера получил ожидаемый эффект. А впоследствии, я думаю, опыт создания технологического кластера в нефтяной сфере мы попробуем переложить и на газовую, такие переговоры уже ведутся», – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюменский нефтегазовый форум проходил с 22 по 24 сентября 2020 года в гибридном формате. В выставке инноваций ТЭК приняли участие 84 экспонента. В рамках Форума было подписано 18 соглашений о сотрудничестве, 11 из которых – о вступлении в нефтегазовый кластер Тюменской области.

«Тюменский нефтегазовый форум традиционно собрал лучшие компании, работающие в сегменте нефтегазодобычи и нефтегазохимии. Тюмень по-прежнему сравнивают с американским Хьюстоном. Мы продолжаем динамично развиваться, несмотря на санкции и пандемию. Форум показал, как много возможностей для развития страны и какие бизнесы актуальны сегодня и будут востребованы в будущем. Для информации: продукция нефтегазохимии в объёме ВВП занимает только 2%. Это говорит о том, что бизнес в этом направлении востребован и будет поддерживаться государством», – резюмировал по итогам форума председатель общественного совета при департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Эдуард Омаров.