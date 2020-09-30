Проект по информатизации затронул почти сотню фельдшерско-акушерских пунктов Тюменской области

В Тюменской области реализуется проект по информатизации фельдшерско-акушерских пунктов. С начала года обеспечен доступ к высокоскоростному интернету для 52 ФАПов, до конца 2020-го подключат еще 42 в Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском, Бердюжском и Армизонском районах. Более того, все медицинские пункты к этому сроку должны быть укомплектованы новыми компьютерами.

«Подключение отдаленных сел к сети Интернет дает возможность для реализации в Тюменской области федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», являющегося частью национального проекта «Здравоохранение», – отметили в пресс-службе регионального депздрава.

Главный врач Областной больницы №4 Вячеслав Афанасьев рассказал, что обязательным условием для информатизации медицинских объектов является наличие соответствующих навыков работы на компьютере у медработника, ведущего прием сельского населения: «Большинство наших фельдшеров владеют компьютерной грамотностью, с теми же, у кого данный фронт работы вызывает затруднения, проводятся мастер-классы. Эта работа проводится на непрерывной основе».

С подключением к сети Интернет все ФАПы будут оснащены автоматизированными рабочими местами и электронной медицинской программой. Это позволит увеличить доступность и качество медицинской помощи жителям отдаленных сел и деревень юга региона.

Фото: Жанна Стрижак