Для тюменских школьников провели онлайн-урок по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение»

Для тюменских школьников в рамках всероссийской акции «Урок цифры» провели открытый онлайн-урок по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение». Организовали мероприятие департамент информатизации Тюменской области и ПАО «Сбербанк», а педагогами выступили заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением ПАО «Сбербанк» Анастасия Грецова и главный специалист центра робототехники и АСУ и преподаватель Школы юных нейроинженеров Василь Нугманов.

«Сегодня искусственный интеллект уже не фантастика, он задействован в самых разных сферах нашей жизни. Тюменская область активно развивает это направление, и мы гордимся, что тюменские проекты получают всероссийские признание. Но победы только мотивируют нас на дальнейшее развитие, ведь мы видим ощутимую пользу от внедренных решений. Например, искусственный интеллект в регионе уже взаимодействует с гражданами как колл-центр, делает нашу жизнь безопаснее, осуществляя видеоаналитику. Безусловно, впереди еще много планов и проектов, искусственный интеллект в ближайшее время будет перспективным направлением для молодого поколения», — отметила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

Стоит отметить, что департамент информатизации Тюменской области участвует во всероссийской акции «Урок цифры» с конца 2018 года. Для тюменских школьников регулярно проводятся открытые демонстрационные уроки.