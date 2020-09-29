В Тюменском лесничестве состоялась акция «Сохраним лес»

На территории природного заказника «Лебяжье» Тюменского лесничества прошла акция по уборке леса «Сохраним лес». Участники акции собрали около 30 кубометров неликвидной древесины на площади 3 га. Неликвид переработали в щепу с помощью нового прицепного измельчителя «Торнадо-М400», приобретенного в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

«Установка «Торнадо-М400» работает на участке санитарно-выборочной рубки, происходит измельчение неликвидной древесины в щепу. В дальнейшем щепу планируем реализовать. Новая установка работает в местах, где запрещена очистка лесосек огневым способом, в том числе на особо охраняемых природных территориях, как здесь, в заказнике «Лебяжье», – рассказал и.о. директора Тюменского филиала ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов Павел Тютёв.

Акция «Сохраним лес» является всероссийской и проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства и Всероссийского общества охраны природы в поддержку нацпроекта «Экология», отметили в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

В природном заказнике «Лебяжье» порядок наводили и.о. директора департамента лесного комплекса Тюменской области Оксана Войнова, директор ГКУ «Тюменское управление лесами» Николай Мальцев, директор ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» Евгений Хмельков, директор Тюменского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Артем Борзов, директор ФБУ «Центр защиты леса Тюменской области» Светлана Тымченко, а также сотрудники этих учреждений.

«Акция «Сохраним лес» нацелена на привлечение общественного внимания не только к сохранению лесов в части восстановления, но и к уборке лесов от мусора и нежелательной древесной растительности, от погибших насаждений – чтобы леса жили своей естественной жизнью, красивой и благородной. К сожалению, с учётом ограничительных мер, акция не такая масштабная, как в предыдущие годы. Мы надеемся, что в следующем году сможем пригласить жителей нашего региона и на посадку леса, и на уборку. Сегодня мы проводим уборку только силами организаций, чья деятельность связана с работой в лесу», – подчеркнула Оксана Войнова.