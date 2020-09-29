16+
Логотип Сиапресс
USD  79,6845   EUR  93,0237  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В природном заказнике «Лебяжье» навели порядок

В Тюменском лесничестве состоялась акция «Сохраним лес»

​В природном заказнике «Лебяжье» навели порядок
Фото: admtyumen.ru

На территории природного заказника «Лебяжье» Тюменского лесничества прошла акция по уборке леса «Сохраним лес». Участники акции собрали около 30 кубометров неликвидной древесины на площади 3 га. Неликвид переработали в щепу с помощью нового прицепного измельчителя «Торнадо-М400», приобретенного в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

«Установка «Торнадо-М400» работает на участке санитарно-выборочной рубки, происходит измельчение неликвидной древесины в щепу. В дальнейшем щепу планируем реализовать. Новая установка работает в местах, где запрещена очистка лесосек огневым способом, в том числе на особо охраняемых природных территориях, как здесь, в заказнике «Лебяжье», – рассказал и.о. директора Тюменского филиала ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов Павел Тютёв.

Акция «Сохраним лес» является всероссийской и проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства и Всероссийского общества охраны природы в поддержку нацпроекта «Экология», отметили в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

В природном заказнике «Лебяжье» порядок наводили и.о. директора департамента лесного комплекса Тюменской области Оксана Войнова, директор ГКУ «Тюменское управление лесами» Николай Мальцев, директор ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» Евгений Хмельков, директор Тюменского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Артем Борзов, директор ФБУ «Центр защиты леса Тюменской области» Светлана Тымченко, а также сотрудники этих учреждений.

«Акция «Сохраним лес» нацелена на привлечение общественного внимания не только к сохранению лесов в части восстановления, но и к уборке лесов от мусора и нежелательной древесной растительности, от погибших насаждений – чтобы леса жили своей естественной жизнью, красивой и благородной. К сожалению, с учётом ограничительных мер, акция не такая масштабная, как в предыдущие годы. Мы надеемся, что в следующем году сможем пригласить жителей нашего региона и на посадку леса, и на уборку. Сегодня мы проводим уборку только силами организаций, чья деятельность связана с работой в лесу», – подчеркнула Оксана Войнова.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:21, просмотров: 170, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Россия своей властной конспирологией оттолкнула от себя весь мир 1159
  2. ​Югра победила в федеральном конкурсе благодаря огромной школе, построенной в Ханты-Мансийске 1063
  3. Вернется ли тотальная самоизоляция в Югру? 766
  4. Еще один житель Югры не смог победить коронавирус 709
  5. Югорские школьники могут отправиться на каникулы в связи с COVID-19 696
  6. Два смертельных ДТП произошли в Югре за минувший день 662
  7. Больше всего зараженных COVID-19 оказалось в Ханты-Мансийске: выявлен 51 новый случай 648
  8. ​Сначала ремонт – потом автобусы: сургутских дачников просят подождать завершения ремонта дороги еще месяц 607
  9. В Югре режим самоизоляции для отдельных лиц продлен до 18 октября 578
  10. Вартовчанин явился с повинной после того, как убил своего знакомого 578
  1. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 15007
  2. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 12338
  3. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 8873
  4. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 7041
  5. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 6941
  6. Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября 5092
  7. Будет жарко! В Сургуте батареи в двух крупных микрорайонах нагреют до максимальной температуры 5042
  8. ​Беременная сургутянка смогла восстановиться на работе и получить декретные только после вмешательства силовиков 4920
  9. ​Из-за вартовчанина, нарушившего ПДД, в автоаварии пострадали три человека 4916
  10. ​Перебегал дорогу: в Мегионе в ДТП погиб ребенок 4405
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 645740
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270286
  3. ​Кто такой Зятек? 60932
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53837
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32191
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32129
  7. Слишком много истории?.. 24266
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24264
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23797
  10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20307

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика