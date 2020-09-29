День открытых дверей Банка России в этом году пройдет онлайн

В субботу, 3 октября, Банк России проведет День открытых дверей во всех своих территориальных учреждениях. В этом году мероприятие проводится в онлайн-формате, поэтому будет доступно всем желающим.

«Участники смогут посетить виртуальную экскурсию по зданию и Музею Банка России на Неглинной улице, принять участие в «Финансовом практикуме», узнать о работе мегарегулятора и его 160-летней истории. В программе Дня открытых дверей запланировано несколько прямых эфиров. Историк Александр Бугров раскроет тайны знаменитых банковских зданий. Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов ответит на вопросы об инвестициях и связанных с ними рисках. Заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский расскажет о людях, которые работают в Центральном банке, о знаниях и навыках, востребованных в финансовой сфере», – рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

Мероприятия будут проходить с 8.00 до 20.00, а в 13.00 (мск) Уральское ГУ Банка России проведет 1,5-часовую онлайн-викторину по финансовой грамотности. Принять участие в Могзгобойне Live может команда от двух до семи человек (регистрация здесь).