На модернизацию библиотеки Ишима направили десять миллионов рублей

В Ишиме на модернизацию Центральной библиотеки города по модельному стандарту было выделено десять миллионов рублей в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». 28 сентября обновленное учреждение открылось для посетителей, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

«Сегодня библиотеки – это уже не просто место выдачи книг, а полноценные культурные центры, которые выполняют и образовательные, и просвещенческие, и коммуникационные, и информационные функции. Я уверена, что именно модельная библиотека в городе Ишиме полностью соответствует этим потребностям», – отметила на церемонии открытия директор департамента культуры Елена Майер.

В библиотеке сделан ремонт внутренних помещений. Благодаря приобретению мобильных стеллажей и мебели они стали многофункциональными и подходят для проведения мероприятий различных форматов. Теперь здесь есть зона коворкинга, детская комната, пространство для лекций и публичных выступлений, для подростков и молодёжи создана ART-ZONE, где будут проходить литературные вечера, квартирники, поэтические баттлы, дискуссионные клубы, творческие встречи.

«Ишимская библиотека стала первым учреждением, которое попало в программу модернизации, поэтому относительно других библиотек региона – это абсолютно уникальный пример, тиражирование которого будет производиться на территории всей Тюменской области. Главная отличительная черта модельной библиотеки кроется в подходе к организации работы. В новом учреждении посетитель может взять книгу и расположиться с ней в любом удобном месте: за рабочим столом, на диване, на подоконнике или уютной мягкой зоне. Успешный опыт модельной библиотеки в Ишиме станет основой для создания подобных учреждений и в других муниципальных образования Тюменской области. В планах регионального департамента культуры модернизировать не менее одной библиотеки в год», – рассказали в областном департаменте культуры.