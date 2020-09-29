Тюменцам, вернувшимся из загранпоездок, придется соблюдать режим изоляции до получения результатов тестирования на COVID-19

Режим повышенной готовности продлен в Тюменской области до 12 октября. Соответствующее решение принял областной оперативный штаб. В регионе продолжат действовать масочный режим в общественных местах, тюменцам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано без крайней необходимости не посещать места массового скопления.

«Граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования на коронавирус. Тестирование граждане обязаны сделать в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию», – уточнили также в оперштабе.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в регионе не планируют вводить масштабных ограничений, однако контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового пребывания людей будет усилен. С 28 сентября свою работу усилили контрольные группы из сотрудников правоохранительных, областных и муниципальных органов власти, Роспотребнадзора.

В Тюменской области на сегодняшний день зарегистрировано 9 356 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 7 561 человек.