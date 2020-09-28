16+
Логотип Сиапресс
USD  78,6713   EUR  91,4790  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Югре началась эпидемия ОРВИ

В Югре эпидпорог по ОРВИ превышен на 37 процентов

​В Югре началась эпидемия ОРВИ
Фото: pixabay.com

В Югре эпидпорог по ОРВИ превышен на 37 процентов. Такие данные озвучил помощник полномочного представителя президента в Уральского федеральном округе Максим Федосеев на оперативном совещании, которое провел полпред Николай Цуканов.

Рост новых случаев заболевания ОРВИ регистрируется на территории всего УрФО.

«По состоянию на 25 сентября в Уральском федеральном округе в связи с отсутствием более 20 процентов детей по причине ОРВИ полностью приостановлена деятельность 20 школ, 1 457 классов, 15 дошкольных учреждений и 105 групп в детских садах. Кроме того, по оперативной информации главных федеральных инспекторов, в связи с коронавирусной инфекцией в Уральском федеральном округе закрыты на карантин: 5 детских садов и 81 группа; а также 3 школы и 510 классов», – уточнили в пресс-службе полпредства.

Что касается увеличения количества COVID-больных, полпред поручил главам субъектов обеспечить сохранение резерва инфекционных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией; сформировать запас лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты; организовать проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации о профилактике вирусных инфекций и вакцинации населения.

Стоит напомнить, что в Югре за минувшие сутки зарегистрирован наибольший суточный прирост заболевших коронавирусом за месяц – COVID-19 подтвердили у 151 человека. Только в Сургуте по предписанию Роспотребнадзора закрыты 75 классов школ и восемь групп в детских садах.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:02, просмотров: 44, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре в 2021 году автоматизируют процесс школьного питания 1361
  2. В Югре норму площади жилья на одного человека увеличат до 23 квадратных метров 1143
  3. В Югре произошло очередное смертельное ДТП: байкер не выжил после столкновения с легковушкой 950
  4. Коронавирусом накануне заразился 151 югорчанин 848
  5. ​По ГОСТу и без замечаний. Ревизоры из Екатеринбурга высоко оценили качество асфальта сургутских дорог 775
  6. Один день в городе нефтяников 775
  7. ​ХМАО прибавил в рейтинге ЗОЖ 763
  8. Из-за COVID-19 в Сургуте закрыли 75 классов школ и 8 групп детских садов 746
  9. ​В столице Югры эвакуировали торговый центр после анонимного сообщения о минировании 624
  10. ​РЖД объявили о скидках на южные направления. Сэкономить могут и югорчане 600
  1. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 14295
  2. ​Из ЛИУ-17 в Сургуте сбежал грабитель 11546
  3. ​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой 10144
  4. ​Школьников сургутской гимназии №2 использовали вместо гардеробщиц 7712
  5. ​«До пандемии моих детей никто не лапал»: сургутские родители включились в войну против термометрии в школах 7092
  6. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 6942
  7. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 6783
  8. Взрывной рост! За минувший день коронавирус подтвердился у 118 югорчан 6397
  9. Будет жарко! В Сургуте батареи в двух крупных микрорайонах нагреют до максимальной температуры 4823
  10. Афиша Сургута на выходные 26-27 сентября 4594
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 645541
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 270231
  3. ​Кто такой Зятек? 60585
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53764
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 32144
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 32053
  7. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 24216
  8. Слишком много истории?.. 24191
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23767
  10. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 20236

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика