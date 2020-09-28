В Югре эпидпорог по ОРВИ превышен на 37 процентов. Такие данные озвучил помощник полномочного представителя президента в Уральского федеральном округе Максим Федосеев на оперативном совещании, которое провел полпред Николай Цуканов.

Рост новых случаев заболевания ОРВИ регистрируется на территории всего УрФО.

«По состоянию на 25 сентября в Уральском федеральном округе в связи с отсутствием более 20 процентов детей по причине ОРВИ полностью приостановлена деятельность 20 школ, 1 457 классов, 15 дошкольных учреждений и 105 групп в детских садах. Кроме того, по оперативной информации главных федеральных инспекторов, в связи с коронавирусной инфекцией в Уральском федеральном округе закрыты на карантин: 5 детских садов и 81 группа; а также 3 школы и 510 классов», – уточнили в пресс-службе полпредства.

Что касается увеличения количества COVID-больных, полпред поручил главам субъектов обеспечить сохранение резерва инфекционных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией; сформировать запас лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты; организовать проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации о профилактике вирусных инфекций и вакцинации населения.

Стоит напомнить, что в Югре за минувшие сутки зарегистрирован наибольший суточный прирост заболевших коронавирусом за месяц – COVID-19 подтвердили у 151 человека. Только в Сургуте по предписанию Роспотребнадзора закрыты 75 классов школ и восемь групп в детских садах.