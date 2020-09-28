Тюменская областная дума подвела итоги первого полугодия — 2020

Первое полугодие 2020 года не принесло в казну Тюменской области значительную сумму: бюджет недосчитался порядка 40 миллиардов рублей. Об этом стало известно на минувшей неделе в ходе заседания областного парламента, на котором депутаты подводили итоги полугодия.

Оно стало серьезным испытанием для бюджета: напомним, на него пришлась первая волна коронавируса и долгие ограничительные меры, косвенно повлиявшие на экономическую ситуацию.

«Идет системное падение экономики, налог на прибыль — основной бюджетообразующий налог — не поступает, цены на нефть также обвалились именно в первое полугодие», — прокомментировал положение дел депутат областной думы Михаил Селюков, отметивший, что сейчас перед правительством стоит вопрос: как жить дальше.

«Фактически это серьезный вопрос: бюджет на второе полугодие уже запланирован, но при недоборе доходной части бюджета неясно, как его закрывать, какие статьи бюджета в конечном счете придется секвестировать, — говорит депутат, —правительство при планировании будущего сегодня рассматривает все варианты, включая худшие сценарии».

Одно, впрочем, известно: в правительстве области не намерены урезать социальные выплаты, а также финансирование нацпроектов и заключенных ранее договоров.