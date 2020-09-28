На Госуслугах появился сервис, который позволит привитым от COVID-19 россиянам следить за своим самочувствием

На Госуслугах теперь можно заполнять дневник самонаблюдения, который был создан для привитых от коронавируса граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что жители России смогут вносить в дневник информацию о состоянии своего здоровья, о медикаментах, если те применялись для устранения недомоганий. Все данные будут направлены в Минздрав для того, чтобы специалисты смогли провести консультации.

«Граждане, вакцинированные в рамках гражданского оборота вакцины, смогут добровольно вводить информацию о своем самочувствии. Это не только поможет осуществлять эффективный медицинский контроль за состоянием здоровья вакцинированных, но также позволит расширить базу для наблюдения за реакцией организма на введение вакцины», – сообщил замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев.