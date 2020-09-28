Фестиваль «Сибирь мастеровая» привлек 20 мастеров народных художественных промыслов и ремёсел

В Тюмени продолжается областной фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел «Сибирь мастеровая». Наибольшую активность проявляют жители Нижнетавдинского района и областного центра. 20 мастеров представили свои изделия на выставке в ЦУМе, который бесплатно предоставил площадку.

«Фестиваль ремёсел можно рассматривать, как продолжение истории с открытием центра Visit Tyumen. И то, и другое призвано повысить интерес к Тюменской области», – отметила заслуженный работник торговли РФ, член общественной палаты Тюменской области Наталья Осинцева.

Фестиваль «Сибирь мастеровая» проходит в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области. Организатором фестиваля выступает «Дом народных художественных промыслов и ремёсел», который в 2020 году стал одним из победителей конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций и получил субсидию областного департамента культуры.

Мастера представляют изделия из дерева, металла и текстиля, созданные и украшенные вручную. В рамках фестиваля проходят мастер-классы по вышивке, кружевному плетению, ковроткачеству, гончарному делу, резьбе по дереву и кости. Итоги всего фестиваля будут в ноябре.