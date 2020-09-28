В Областной клинической больнице №2 установили новейшие эндоскопические стойки

Центр травматологии и ортопедии, отделения урологии, гинекологии и хирургии Областной клинической больницы №2 оснастили новейшими эндоскопическими стойками. Оборудование приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба депздрава Тюменской области.

Стойки со сверхчетким 4К изображением способны усовершенствовать проведение операций. Они оснащены базовым инструментарием по всем направлениям, которые включают и рабочий инструмент, и электрогенераторы, использующиеся для отсечения и коагуляции тканей.

«Вводить новые виды оперативного лечения мы пока не будем, поскольку спектр оказания хирургической помощи у нас и так очень обширный. Новое оборудование позволит нам повысить качество проводимых операций: за счёт предельной детализации и хорошего обзора операционного поля снизится травматичность вмешательства», – рассказал руководитель операционного блока, травматолог-ортопед ОКБ №2 Александр Базаров, подчеркнув, что новое оборудование – еще один шаг на пути к высокотехнологичному лечению.