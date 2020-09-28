Все госслужащие и депутаты Тюменской области отчитались о доходах за 2019 год

В Тюменской области успешно завершилась декларационная кампания по представлению государственными и муниципальными служащими и депутатами сведений о доходах за 2019 год. Об этом сообщила руководитель аппарата губернатора Ольга Мамонтова на заседании областной антикоррупционной комиссии. Мероприятие провел глава региона Александр Моор.

«Декларации о доходах за 2019 год в регионе представили 100 процентов государственных и муниципальных служащих и депутата, то есть лиц, обязанных предоставлять такие сведения в соответствии с действующим законодательством», – сообщила Ольга Мамонтова.

Сведения о доходах чиновники и депутаты должны были представить до 1 августа 2020 года. Достоверность и полнота представленных деклараций о доходах пройдут тщательную проверку.

Кроме того, на заседании замначальника регионального управления министерства юстиции РФ Оксана Сысоева доложила о результатах антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов Тюменской области: в 2020 году проведена экспертиза 70 проектов, коррупциогенных факторов не выявлено.