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​Александр Моор: «Мы можем заменить всеобщие запретительные меры точной и точечной работой»

В Тюменской области не планируют вводить новых ограничений из-за COVID-19

​Александр Моор: «Мы можем заменить всеобщие запретительные меры точной и точечной работой»
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области продлевают режим повышенной готовности для борьбы с COVID-19, но вводить каких-либо ограничений не планируется. Об этом заявил глава региона Александр Моор, передает областной оперштаб.

Губернатор подчеркнул необходимость сохранить работающие предприятия и рабочие места.

«Стратегия полной изоляции населения применялась в начале года из-за того, что мир впервые столкнулся с такой проблемой. Сейчас наша общая степень готовности противостоять эпидемии несоизмеримо выше того уровня, на котором мы находились в ее начале. Я думаю, что сегодня мы можем заменить всеобщие запретительные меры точной и точечной работой», – объяснил Александр Моор.

Продлить режим повышенной готовности пришлось из-за роста случаев заражения коронавирусом. Сыграли свою роль рост респираторных заболеваний и не завершившаяся общемировая эпидемия коронавируса. При этом в Тюменской области показатель заболеваемости в 1,3 раза ниже, чем в среднем по стране.

Чтобы стабилизировать ситуацию, губернатор поручил ужесточить контроль за соблюдением санитарных требований в общественном транспорте, местах массового скопления людей, на предприятиях. С 28 сентября начнут работать усиленные контрольные группы из сотрудников правоохранительных, областных и муниципальных органов власти, Роспотребнадзора. Органам здравоохранения поставлена задача сохранить объемы плановой медицинской помощи, несмотря на изменения в эпидемиологической обстановке. При необходимости для этого будут выделены дополнительные средства. Тюменцам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему рекомендуется без крайней необходимости не посещать места массового скопления людей и выходя из дома, обязательно надевать маску.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 219, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:44
Ограничения граждан 65+ - эйджизм. «Домашняя самоизоляция» на неопределенный срок во имя якобы «блага и здоровья» этой категории? Ну месяц-два-три. Это можно. Но ничего не предпринимать в отношении улучшения качества жизни! Только сидеть в изоляции и носить маски в условиях, когда 90% пренебрегают ношение маски. И специалисты считают что ее ношение бесполезно. Фикция. Тогда или всем носить или никому. Как-то так.

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