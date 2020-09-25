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​«Серебряные» добровольцы Тюменской области победили во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой»

Тюменские «серебряные» добровольцы готовят новый масштабный проект

​«Серебряные» добровольцы Тюменской области победили во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой»
Фото: vk.com/serebro.russia

«Штаб-квартира «серебряного» добровольчества», действующая при Областном геронтологическом центре, стала победителем Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». Теперь в рамках работы центра планируется реализация проекта «Штаб-квартира «серебряного» добровольчества. PROкачка филиалов».

«Одна из важнейших задач – обучение волонтеров основным компетенциям и навыкам, которые помогут им в дальнейшей деятельности. Участников ждут командные онлайн-интенсивы и серия выездных мастер-классов и тренингов от лучших экспертов в области добровольчества. В ходе профильного обучения волонтеры и координаторы движения в муниципальных образованиях региона получат навыки конфликтологии, тайм-менеджмента и управления проектами, разовьют креативное мышление и организаторские способности, а также смогут осуществлять эффективный контроль деятельности волонтеров своего направления на мероприятиях», – рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Стоит отметить, что в этом году На Всероссийский конкурс грантов было подано рекордное количества заявок – 3 249 из 85 регионов страны, поэтому очередная победа тюменцев так ценна.

В департаменте соцразвития напомнили, что проект, реализуемый Областным геронтологическим центром, соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

Стать волонтером и присоединиться к региональному движению «серебряных» добровольцев можно, позвонив по телефону отдела по содействию активному долголетию (3452) 51-50-51.


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Сегодня в 12:56, просмотров: 130, комментариев: 0
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