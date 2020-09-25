В Тюменской области состоится фестиваль, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Тюменской области стартовал прием заявок на областной фестиваль детского декоративно-прикладного творчества «Фантазия». В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате и будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работу на суд компетентного жюри можно отправить до 20 октября. Имена победителей огласят 30 октября.

Организаторами фестиваля выступают региональный департамент культуры и ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель». Он реализуется в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

«По традиции к участию приглашают воспитанников детских школ искусств, учащихся специализированных школ, членов кружков, студий и секций при дворцах и домах культуры в возрасте от 7 до 17 лет. Главное требование к работам — это уникальность и соответствие тематике фестиваля — юбилею Победы. Работы конкурсантов оценит профессиональное жюри. Критериями будут сложность технологии изготовления работы, композиционное решение, использование народных традиций и другие. Заявку можно отправить на электронную почту или заполнить на официальном сайте ГАУК ТО ДНК «Строитель», – рассказали в пресс-службе департамента культуры.

Побороться за звание лучшего можно будет в десяти номинациях: декупаж, бисероплетение, лепка (глина), выжигание, резьба по дереву, традиционные народные орнаменты (вышивка и лоскутная мозаика), бумажная пластика, мягкая игрушка, вязаная игрушка, изобразительное искусство.