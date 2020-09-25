​В «Доброшколе» Ялуторовска дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают современные профессии

На базе школы-интерната №6 Ялуторовска начала работу «Доброшкола». Здесь ученики с ограниченными возможностями здоровья могут проходить предпрофессиональную подготовку и приобретать полезные навыки.

«В рамках национального проекта «Образование» Тюменская область получила субсидию из федерального бюджета на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Первой «ласточкой» проекта стала школа-интернат №6 Ялуторовска. Федеральный грант позволил обновить оборудование кабинетов технологии для девочек и мальчиков, закупить новый инвентарь для швейного, картонажного и переплетного дела, декоративно-прикладного искусства, изучения бытового электрооборудования, оснастить собственную фото- и видеостудии, кабинеты робототехники и анимации. А также создать классы русского языка и информатики, специально оборудованные с учетом особенностей воспитанников», – рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

В «Доброшколе» занимаются слепые и слабовидящие ученики. В зависимости от состояния здоровья ребята учатся поварскому, швейному и слесарному делу, осваивают агронаправление, ремонт зданий, рисуют, занимаются в гончарной мастерской.

«Новые лаборатории стали импульсом для развития сотрудничества с местными предприятиями. Работодатели предоставляют свои площадки и помогают детям лучше узнать востребованные профессии. Кроме этого учителя технологии прошли курсы повышения квалификации и с начала учебного года уже учат ребят работать с новой техникой и осваивать новые интересные направления», – добавили в департаменте.