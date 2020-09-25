Тюменские медучреждения продолжают оснащать современным оборудованием в рамках нацпроекта

В Тюменской области продолжается оснащение медицинских учреждений современной диагностической техникой. Работа ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба депздрава региона.

Так, в Областную больницу №23 Ялуторовска поступили две ультразвуковые системы экспертного класса.

«Аппараты очень удобны в работе, а количество настроек у них в три раза больше, по сравнению с рутинными моделями ультразвуковых систем. Чёткая картинка, которую они выдают, способствует точности диагностики, ускоряет процесс исследования, повышает его эффективность и качество, что в итоге способствует назначению эффективного лечения», – рассказала врач ультразвуковой диагностики медучреждения Ольга Урванцева.

Врачи диагностического отделения Областной больницы №3 Тобольска получили дополнительную эндоскопическую стойку с двумя операционными колоноскопами последнего поколения для исследования и резекции полипов в толстой кишке. В диагностическом отделении больницы видеоэндоскопическое оборудование используется в исследованиях бронхов, желудочно-кишечного тракта при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатипёрстной кишки, толстого кишечника для выявления доброкачественных или злокачественных образований и оперативного удаления полипов или ворсинчатых опухолей.