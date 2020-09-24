​На базе промышленного инкубатора парка «Богандинский» будут производить химию для нефтегазодобывающего сектора

На базе промышленного инкубатора парка «Богандинский» в ближайшее время начнут производить химию для нефтегазодобывающего сектора. Соответствующее соглашение заключили Агентство инфраструктурного развития Тюменской области и инновационная компания «ИнТех».

«Одной из важных задач индустриальных парков Тюменской области остается содействие развитию импортозамещения в нефтегазовом секторе. Особенно приятно для нас, когда новое производство зарождается на основе технологий, разработанных тюменскими инноваторами – резидентами Тюменского технопарка», – прокомментировала генеральный директор агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.

Собственное производство химии позволит оказывать полный спектр инженерных услуг в области строительства и ремонта скважин, повышения отдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов. «В будущем мы рассчитываем расширить производство до собственной площадки в индустриальном парке, а пока будем использовать мощности промышленного инкубатора», – рассказал гендиректор компании «ИнТех» Андрей Коротченко.

В пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области отметили, что это уже второй проект резидентов Тюменского технопарка, зашедший в промышленный инкубатор индустриального парка «Богандинский». Ранее свое производство там запустила инновационная компания «Авангард».