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​Юные тюменские таланты дебютируют по-новому

Конкурс молодых дарований «Дебют — 2020» пройдет в онлайн-формате

​Юные тюменские таланты дебютируют по-новому
Фото: admtyumen.ru

XV областной открытый конкурс молодых дарований «Дебют — 2020» в этом году состоится в онлайн-формате. Регистрация участников начнется 1 октября, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

«К участию приглашают талантливых детей и молодежь от 10 до 21 года. Событие проходит в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Конкурс направлен на выявление творческого потенциала детей и молодежи, совершенствованию их мастерства. В этом году событие впервые пройдет в формате онлайн по пяти номинациям: Юбилейный конкурс «Дебют» пройдет в два тура. Оглашение результатов состоится на официальном сайте ГАУК ТО ДНК «Строитель» и в СМИ 13 ноября. Победители получать возможность принять участие на всероссийских и международных конкурсах исполнительского искусства, а также смогут войти в состав регионального списка талантливых детей и молодежи Тюменской области», – рассказали в департаменте.

Победителей будут выбирать в пяти номинациях: народные инструменты (сольное исполнение, ансамбли, оркестры), духовые и ударные инструменты (сольное исполнение, ансамбли, оркестры), хореография: классическая, современная (соло, дуэты, малые ансамбли до 6 участников и большие ансамбли от 7 участников), народное пение (соло, ансамбли) и эстрадное пение (соло, ансамбли). С регламентом проведения ХV областного открытого конкурса молодых дарований «Дебют - 2020» можно ознакомиться по ссылке.


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Сегодня в 17:55, просмотров: 263, комментариев: 1
Комментарии:
Molod_86
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Сегодня в 22:13
Ну и лого.

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