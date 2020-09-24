16+
Логотип Сиапресс
USD  77,1780   EUR  89,9818  

Новости

Больше новостей
Как, по-вашему, должен осуществляться подвоз детей с дач в школы?
Комментировать
3
В Сургуте везде ставят новые заборы. Нужны ли они в таком количестве?
Комментировать
0
Больше опросов

​Зампред правительства РФ Юрий Борисов уверен, что ТНФ-2020 укажет направление развития отрасли

Зампред правительства РФ Юрий Борисов выступил на пленарном заседании ТНФ-2020

​Зампред правительства РФ Юрий Борисов уверен, что ТНФ-2020 укажет направление развития отрасли
Фото: admtyumen.ru

Тюменский нефтегазовый форум собрал более восьми тысяч гостей. На пленарном заседании форума выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

«На Тюменском нефтегазовом форуме собрались ведущие эксперты, с которыми мы обсудим основные тенденции в добывающем и перерабатывающем сегментах, чтобы осознать, где мы находимся, куда нам двигаться, и чтобы не потерять темпы экономического развития важной, а может быть, ключевой для страны отрасли», — отметил он.

Председатель правительства вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором посетил выставку инноваций, где участвуют более 60 нефтегазовых компаний и предприятий, производящих продукцию и разрабатывающих технологии для ТЭК.

«Юрий Борисов ознакомился с презентацией экономического, инвестиционного и научно-интеллектуального потенциала Тюменской области. На стендах компаний — резидентов Западно-Сибирского инновационного центра и российского фонда «Сколково» зампреду правительства России и губернатору рассказали о разработке и внедрении передовых технологий для нефтегазовой отрасли», – рассказали в пресс-службе главы региона.

В рамках ТНФ-2020 тюменские власти заключили ряд важных соглашений. В частности, соглашение с компанией «СИБУР Холдинг» позволит региону и компании продолжить реализацию начатых совместных планов по развитию нефтепромышленного кластера и расширению производственных мощностей.

«Я уверен, что ТНФ-2020, который проводится при поддержке федерального и регионального правительств в партнерстве с ведущими нефтегазовыми компаниями, станет серьезным импульсом для дальнейшего развития региональной экономики и российского нефтегазового комплекса», – отметил Александр Моор.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:43, просмотров: 230, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте силовики выломали дверь не той квартиры, узнали, кого обидели, и вернулись с цветами 4605
  2. «С точки зрения техники сегодня нет препятствий для пересадки любого органа» 1127
  3. ​Центральную площадь приняли. Что дальше? 1032
  4. ​В Нефтеюганске у «Империи» в ДТП погибла женщина 911
  5. За минувший день COVID-19 был найден у 130 югорчан 853
  6. ​Владимир Путин проведет встречу с Натальей Комаровой 808
  7. ​В Югре на «путинские» выплаты детям направили почти восемь миллиардов рублей 794
  8. ​Сургутские депутаты отстояли право горожан на публичные слушания 741
  9. ​Сургутянка вернулась из Вьетнама с редким кораллом, но его конфисковали 681
  10. ​Авиакомпания Utair будет чаще летать из Сургута в Самару и Омск 657
  1. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 18605
  2. ​Два человека выжили после падения самолета на воду в Югре 11444
  3. Евгений Дьячков: «Как ни странно, государство сдержало обещания о гарантированных выплатах в поддержку авиаотрасли» 11295
  4. ​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой 9058
  5. ​«До пандемии моих детей никто не лапал»: сургутские родители включились в войну против термометрии в школах 6580
  6. ​Бык-нарушитель напугал сургутских водителей 6433
  7. ​Семье умершего от отравления школьника в Сургуте оказывают психологическую помощь 6198
  8. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 5718
  9. Афиша Сургута на выходные 19-20 сентября 5690
  10. Не признавать людоедство нормой 5536
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 644667
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 269941
  3. ​Кто такой Зятек? 59597
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53435
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 34176
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 31795
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 31640
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 23947
  9. Слишком много истории?.. 23926
  10. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23595

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика