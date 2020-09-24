Зампред правительства РФ Юрий Борисов выступил на пленарном заседании ТНФ-2020

Тюменский нефтегазовый форум собрал более восьми тысяч гостей. На пленарном заседании форума выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

«На Тюменском нефтегазовом форуме собрались ведущие эксперты, с которыми мы обсудим основные тенденции в добывающем и перерабатывающем сегментах, чтобы осознать, где мы находимся, куда нам двигаться, и чтобы не потерять темпы экономического развития важной, а может быть, ключевой для страны отрасли», — отметил он.

Председатель правительства вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором посетил выставку инноваций, где участвуют более 60 нефтегазовых компаний и предприятий, производящих продукцию и разрабатывающих технологии для ТЭК.

«Юрий Борисов ознакомился с презентацией экономического, инвестиционного и научно-интеллектуального потенциала Тюменской области. На стендах компаний — резидентов Западно-Сибирского инновационного центра и российского фонда «Сколково» зампреду правительства России и губернатору рассказали о разработке и внедрении передовых технологий для нефтегазовой отрасли», – рассказали в пресс-службе главы региона.

В рамках ТНФ-2020 тюменские власти заключили ряд важных соглашений. В частности, соглашение с компанией «СИБУР Холдинг» позволит региону и компании продолжить реализацию начатых совместных планов по развитию нефтепромышленного кластера и расширению производственных мощностей.

«Я уверен, что ТНФ-2020, который проводится при поддержке федерального и регионального правительств в партнерстве с ведущими нефтегазовыми компаниями, станет серьезным импульсом для дальнейшего развития региональной экономики и российского нефтегазового комплекса», – отметил Александр Моор.