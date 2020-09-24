Президент РФ выдвинут на Нобелевскую премию мира наряду с Дональдом Трампом и Алексеем Навальным

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет РИА «Новости».

Издание отмечает, что инициатором этого стал российский писатель, главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков: на пресс-конференции, посвященной этой теме, он сообщил, что заявка была подана им еще девятого сентября.

Наряду с Путиным за награду будут бороться президент США Дональд Трамп, оппозиционер Алексей Навальный, а также администрации Косова и Сербии. Премия пройдет 10 сентября следующего года в Осло.