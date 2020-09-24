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В Тюменскую область доставлена пилотная партия вакцины против коронавируса

Александр Моор поставил вакцину против COVID-19

В Тюменскую область доставлена пилотная партия вакцины против коронавируса
Фото: vk.com/aleksandr__moor

В Тюменскую область доставлена первая партия вакцины против COVID-19. В пресс-службе областного департамента здравоохранения сообщили, что на отработаны алгоритмы доставки с соблюдением необходимых требований хранения и перевозки.

«Большая часть доз рассчитана на медицинских работников, которые получают прививку в первую очередь. Вакцинация проводится с добровольного информированного согласия, как и во всех других случаях постановки прививок. Перед прививкой проводится осмотр, в результате которого человек получает медицинский допуск. Уже были привиты от новой коронавирусной инфекции семь медицинских работников. Далее вакцинация продолжится по графику: претенденты на получение первых 42 доз определились очень быстро», – уточнили в департаменте.

Глава региона Александр Моор стал одним из первых, кто поставил прививку. Об этом губернатор сообщил в соцсетях: «У меня не раз спрашивали, доверяю ли я нашей вакцине, поставил бы ее себе или подождал, чтобы убедиться, что побочных эффектов нет? Я внимательно слежу за всем, что вы пишете в социальных сетях, и знаю, что эта тема обсуждается, и определенное беспокойство есть. На последнем онлайн-эфире я ответил, что верю в отечественную вакцину и готов ее испытать на себе. Сказано - сделано, мне поставили вакцину из пилотной партии. Что могу сказать, чувствую себя хорошо, побочных эффектов не наблюдаю. Остальные вакцины уже начали ставить медикам. Производство вакцины — процесс небыстрый, препарат будет поступать постепенно и в первую очередь пойдет тем, кто подвергается наибольшему риску».

По данным на 24 сентября, в Тюменской области зарегистрировано 9 072 случая новой коронавирусной инфекции. Лечение проходят 1,5 тысячи человек.


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Сегодня в 15:54, просмотров: 147, комментариев: 0
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