Крупнейший российский банк отказался от обозначения «банк» в названии. Сегодня Сбербанк объявил о ребрендинге — теперь он просто Сбер.
Об изменениях сообщил глава банка Герман Греф на онлайн-конференции «СберКонф». По его словам, теперь Сбер позиционирует себя не как финансовая организация, а как единая экосистема.
Заметим, что о Сбере как экосистеме накануне рассказали в эфире siapress.ru менеджеры Сургутского отделения Сбербанка. Так, заместитель управляющего Ольга Ющенко отметила, что у югорчан популярностью пользуются сервисы «ДомКлик», DeliveryClub, онлайн-кинотеатр Okko и другие.
Часть сервисов, кстати, уже использует слово «Сбер» в своем названии. «Представленный сегодня зонтичный бренд экосистемы ранее был успешно применен в таких сервисах, как «СберМаркет», «СберКлауд», «СберАвто», «СберЗдоровье», «СберЛогистика», «СберФуд» и был тепло встречен клиентами», — говорят представители Сбера.
Внедрение нового бренда обойдется банку в 2,5 миллиарда рублей: процесс будет небыстрый, Сбер рассчитывает завершить его только через пять-шесть лет.
«Оппозиционер Алексей Навальный посетил годовое собрание акционеров Сбербанка. Об этом он сам сообщил в своем Twitter.
(2016 г.)
«Идет годовое собрание акционеров Сбербанка», — написал он, отметив, что в 2015 году банк работал «довольно неплохо».
«К сожалению, Сбер по-прежнему вынужден финансировать ряд госпроектов, но не так много. Это не выглядит критичным», — написал оппозиционер.
Сбербанк России — крупнейшая кредитно-финансовая организация России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, 60,25% его акций находится под контролем Центрального банка. Навальный является миноритарным акционером банка».
Российская финансовая система является лишь неким региональным отделением финансовой системы ФРС.