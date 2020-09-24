После ребрендинга Сбербанк станет позиционировать себя как экосистема

Крупнейший российский банк отказался от обозначения «банк» в названии. Сегодня Сбербанк объявил о ребрендинге — теперь он просто Сбер.

Об изменениях сообщил глава банка Герман Греф на онлайн-конференции «СберКонф». По его словам, теперь Сбер позиционирует себя не как финансовая организация, а как единая экосистема.

Заметим, что о Сбере как экосистеме накануне рассказали в эфире siapress.ru менеджеры Сургутского отделения Сбербанка. Так, заместитель управляющего Ольга Ющенко отметила, что у югорчан популярностью пользуются сервисы «ДомКлик», DeliveryClub, онлайн-кинотеатр Okko и другие.

Часть сервисов, кстати, уже использует слово «Сбер» в своем названии. «Представленный сегодня зонтичный бренд экосистемы ранее был успешно применен в таких сервисах, как «СберМаркет», «СберКлауд», «СберАвто», «СберЗдоровье», «СберЛогистика», «СберФуд» и был тепло встречен клиентами», — говорят представители Сбера.

Внедрение нового бренда обойдется банку в 2,5 миллиарда рублей: процесс будет небыстрый, Сбер рассчитывает завершить его только через пять-шесть лет.