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​Сбербанк стал Сбером

После ребрендинга Сбербанк станет позиционировать себя как экосистема

​Сбербанк стал Сбером
Кадр: sber.ru

Крупнейший российский банк отказался от обозначения «банк» в названии. Сегодня Сбербанк объявил о ребрендинге — теперь он просто Сбер.

Об изменениях сообщил глава банка Герман Греф на онлайн-конференции «СберКонф». По его словам, теперь Сбер позиционирует себя не как финансовая организация, а как единая экосистема.

Заметим, что о Сбере как экосистеме накануне рассказали в эфире siapress.ru менеджеры Сургутского отделения Сбербанка. Так, заместитель управляющего Ольга Ющенко отметила, что у югорчан популярностью пользуются сервисы «ДомКлик», DeliveryClub, онлайн-кинотеатр Okko и другие.

Часть сервисов, кстати, уже использует слово «Сбер» в своем названии. «Представленный сегодня зонтичный бренд экосистемы ранее был успешно применен в таких сервисах, как «СберМаркет», «СберКлауд», «СберАвто», «СберЗдоровье», «СберЛогистика», «СберФуд» и был тепло встречен клиентами», — говорят представители Сбера.

Внедрение нового бренда обойдется банку в 2,5 миллиарда рублей: процесс будет небыстрый, Сбер рассчитывает завершить его только через пять-шесть лет.


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Сегодня в 13:08, просмотров: 384, комментариев: 5
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:45
Греф «дурью мается» за 23 млр руб. на деньги вкладчиков и невыплаченных до сих пор «сгоревших вкладов». Или выплаченных символически. Где там господин «444» для оценки деятельности одного из «миллиардеров». Вкладчики СБ недовольны сменой логотипа за их счёт. Недовольны и условиями кредитования и разными комиссиями. Лучше бы эти деньги направили на лечение тяжело больных детей. Пример. Сбор 180 млн рублей всем миром. Сбербанк свои пять копеек вложил? Ну право же, обидно!
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:13
Про "лучше бы направили деньги на лечение" пишет бюджетный запутинский тролль, который даже в словосочетании путинские миллиардеры имя путина никогда не упоминает. Прямо, говорит, обидно ему, что бюджетные деньги расходуются черти на что. Совсем уже путинские лживые пропагандисты берегов не видят.
Сергей Б
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Сегодня в 15:05
Мазурин (444) совсем уже запутался в своих «либеральных» дебрях. Своих не признает.

«Оппозиционер Алексей Навальный посетил годовое собрание акционеров Сбербанка. Об этом он сам сообщил в своем Twitter.
(2016 г.)

«Идет годовое собрание акционеров Сбербанка», — написал он, отметив, что в 2015 году банк работал «довольно неплохо».

«К сожалению, Сбер по-прежнему вынужден финансировать ряд госпроектов, но не так много. Это не выглядит критичным», — написал оппозиционер.

Сбербанк России — крупнейшая кредитно-финансовая организация России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, 60,25% его акций находится под контролем Центрального банка. Навальный является миноритарным акционером банка».

Alkonowa1ow 444
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Сегодня в 16:30
Объясню. Герман Оскарович, «либерал» с «большой буквы» (твой же с Навальным «товарисч») затеял совершенно ненужный ребрендинг Сбербанка, на который немерился потратить за 5 лет 300 млн долларов. Причём, более 60% акций Сбербанка принадлежит государству. Вы тут как-то предлагали скинуться на межгосударственный кредит Белоруссии пенсионерам. Мол, лишних денег нет. Вы уверяли, что нельзя отнимать деньги у тяжелобольных. Мол, денег кроме как отъема их у этой незащищенной категории-нет. Оказывается есть. И ещё какие деньги! Двойной стандарт, однако получается. Типичный для «либероидов». На ребрендинг можно бесцельно тратить деньги. А на помощь Белоруссии в форме возвратного кредита- нет. «Нехорошо «Шура»! Совсем нехорошо!».
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:52
Сбербанк не принадлежит государству, как и ЦБ. Как и российский рубль не является государственной денежной единицей.

Российская финансовая система является лишь неким региональным отделением финансовой системы ФРС.

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