​Число заболевших коронавирусом за сутки жителей Югры увеличивается: прибавилось 130 новых случаев

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 130 человек. Таким образом, за весь период COVID-19 выявили у 21 646 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально новые случаи распределились так:
Сургут – 32;
Ханты-Мансийск – 20;
Нижневартовск – 16;
Урай – 9;
Нефтеюганский район – 8;
Лангепас – 6;
Нягань – 5;
Покачи – 5;
Югорск – 5;
Октябрьский район – 5;
Нефтеюганск – 4;
Советский район – 4;
Когалым – 3;
Нижневартовский район – 3;
Кондинский район – 2;
Мегион – 1;
Радужный – 1;
Сургутский район – 1.
«На момент выявления у 86 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 13 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 118 случаях. По 12 контакты уточняются. Состояние 33 пациентов тяжелое, 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких» - рассказали в оперштабе.