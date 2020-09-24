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За минувший день COVID-19 был найден у 130 югорчан

​Число заболевших коронавирусом за сутки жителей Югры увеличивается: прибавилось 130 новых случаев

За минувший день COVID-19 был найден у 130 югорчан
Фото: siapress.ru

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 130 человек. Таким образом, за весь период COVID-19 выявили у 21 646 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально новые случаи распределились так:

Сургут – 32;

Ханты-Мансийск – 20;

Нижневартовск – 16;

Урай – 9;

Нефтеюганский район – 8;

Лангепас – 6;

Нягань – 5;

Покачи – 5;

Югорск – 5;

Октябрьский район – 5;

Нефтеюганск – 4;

Советский район – 4;

Когалым – 3;

Нижневартовский район – 3;

Кондинский район – 2;

Мегион – 1;

Радужный – 1;

Сургутский район – 1.

«На момент выявления у 86 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 13 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 118 случаях. По 12 контакты уточняются. Состояние 33 пациентов тяжелое, 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких» - рассказали в оперштабе.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 72, комментариев: 0
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