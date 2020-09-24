Из Сургута в Омск и Самару можно будет улететь четыре раза в неделю

Авиакомпания Utair ввела дополнительные рейсы из Сургута в Самару и Омск. Улететь по этим направлениям можно будет четыре раза в неделю

«Из Сургута в Омск Utair выполняет рейсы на самолете ATR 72 по понедельникам средам, четвергам и воскресеньям, в обратную сторону – по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета – от 2385 руб. В Самару Utair летает на Boeing 737-500 по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Стоимость билета – от 4021 руб», – сообщает пресс-служба авиагавани.

Президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков напомнил, что авиакомпания расширяет маршрутную сеть из городов Югры по поручению губернатора округа Натальи Комаровой: «Utair продолжает увеличивать число прямых рейсов из ключевых городов Ханты-Мансийского автономного округа. В прошлом году мы запустили реализацию уникальной для российского региона схемы полетов, чтобы выполнить задачу губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Наша цель — улучшить транспортную доступность каждого города региона».

Наталья Комарова поставила перед Utair задачу радикального улучшения транспортной доступности разных районов округа в ноябре 2018 года. Весной 2019 года авиакомпания запустила новую маршрутную сеть. В частности, открыла прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Когалым, Нягань, Советский и Урай.