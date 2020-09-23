В Тюменской области завершается уборочная кампания. Убрано 97 процентов площадей. Об этом на личной странице в соцсети сообщил глава региона Александр Моор.

«По данным на 21 сентября, собрано более 1,3 миллиона тонн зерна. Несмотря на засушливое лето, нашим сельхозпроизводителям удалось полностью обеспечить потребность региона в зерновых и зернобобовых культурах. Так что продовольственная безопасность региона обеспечена. От имени всех тюменцев я благодарю наших аграриев за самоотверженный и добросовестный труд», – рассказал губернатор.

Ранее в пресс-службе областного департамента агропромышленного комплекса сообщали, что под урожай 2021 года засеяно более 11 тысяч гектаров. Сельхозпроизводители проводят работы по осенней обработке почвы и ведут засыпку семян под урожай 2021 года.