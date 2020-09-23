В Тюменской области продолжается программа по переселению из аварийного жилья

В Ялуторовске 62 семьи переезжают из аварийных многоквартирных домов в новостройку на улице Революции, 185. Переезд стал возможен в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019 - 2023 годы национального проекта «Жилье и городская среда».

«Аварийные многоквартирные дома по адресам: ул. Ворошилова, 14, 18 а, 37, Менделеева, 2, Лесозаводская, 21, Тюменская, 28, Щорса, 4 опустеют в ближайшее время. Новоселы уже собирают вещи и готовы покинуть их, заселившись в новые и уютные квартиры», – рассказали в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.

Во время торжественного вручения ключей от новых квартир глава города Вячеслав Смелик отметил, что благодаря поддержке губернатора Тюменской области реализация всех жилищных программ в регионе проходит динамично. В истории современного Ялуторовска давно не было столь массового заселения.

Ранее стало известно, что Тюменская область избавится от аварийного жилья на два года раньше – к концу 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор 4 июня.