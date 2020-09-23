16+
Логотип Сиапресс
USD  76,3545   EUR  89,2508  

Новости

Больше новостей
Как, по-вашему, должен осуществляться подвоз детей с дач в школы?
Комментировать
1
В Сургуте везде ставят новые заборы. Нужны ли они в таком количестве?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменскую область заходит новый производитель нефтегазопромыслового оборудования

На ТНФ-2020 заключено соглашение о производстве нефтепромыслового оборудования в Тюменской области

​В Тюменскую область заходит новый производитель нефтегазопромыслового оборудования
Фото: Александра Евсеева

В Тюменской области будет реализован инвестиционный проект производства нефтепромыслового оборудования и оборудования в сфере альтернативной энергетики. Соответствующее соглашение заключено между Агентством инфраструктурного развития региона и ООО «Рэд энерджи» в рамках XI Тюменского нефтегазового форума.

«Это не первый проект в сфере нефтесервиса и альтернативной энергетики, реализуемый при поддержке Агентства. Мы накопили все необходимые компетенции для оперативного решения вопросов, возникающих при организации таких производств. Кроме того, нам доступна широкая линейка региональных мер поддержки инвестиционных проектов, которая неоднократно показала свою эффективность. Все это вселяет уверенность в том, что сотрудничество будет плодотворным», – отметила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Соглашение предусматривает поэтапное развитие производственной площадки. Генеральный директор «Рэд энерджи» Алексей Тарасов выразил уверенность, что вскоре компания сможет презентовать продукцию, произведенную в регионе.

ТНФ-2020 стал одним из самых масштабных за всю историю. Форум проходит при поддержке региональных и федеральных властей с 22 по 24 сентября.


нравится (0) не нравится (0)
23 сентября в 20:40, просмотров: 438, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Замглавы Сургута извинился перед горожанами за равнодушие чиновников 3549
  2. Житель Сургутского района скрывался восемь лет после избиения и изнасилования падчерицы 2033
  3. ​Перебегал дорогу: в Мегионе в ДТП погиб ребенок 1498
  4. Накануне из-за коронавируса умер один югорчанин 1425
  5. За прошедший день COVID-19 выявили у 125 югорчан 1342
  6. ​Забор всем нам 1291
  7. «Сбербанк сегодня — экосистема, которая нацелена на создание наибольшего комфорта для человека» 1269
  8. ​Улицы города преображаются красивым пейзажами 1215
  9. «Так, как делаем мы, делать нельзя: это скользкая дорожка» 1131
  10. ​Наталья Комарова сняла еще ряд ограничений, введенных из-за COVID-19 1084
  1. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 18420
  2. Евгений Дьячков: «Как ни странно, государство сдержало обещания о гарантированных выплатах в поддержку авиаотрасли» 11201
  3. ​Два человека выжили после падения самолета на воду в Югре 11197
  4. Сургутнефтегаз сохранил лидирующую позицию в рейтинге крупнейших компаний страны 10124
  5. ​СМИ назвали имя нового смотрящего за Югрой 8436
  6. Жители Сургута пожаловались на незаконный ларек 8323
  7. В Сургуте неизвестным веществом отравились два подростка 7309
  8. ​«До пандемии моих детей никто не лапал»: сургутские родители включились в войну против термометрии в школах 6301
  9. ​Бык-нарушитель напугал сургутских водителей 6171
  10. ​Семье умершего от отравления школьника в Сургуте оказывают психологическую помощь 6135
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 644454
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 269738
  3. ​Кто такой Зятек? 59380
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 53327
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 34167
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 31636
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 31387
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 23878
  9. Слишком много истории?.. 23715
  10. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23557

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика