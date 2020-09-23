На ТНФ-2020 заключено соглашение о производстве нефтепромыслового оборудования в Тюменской области

В Тюменской области будет реализован инвестиционный проект производства нефтепромыслового оборудования и оборудования в сфере альтернативной энергетики. Соответствующее соглашение заключено между Агентством инфраструктурного развития региона и ООО «Рэд энерджи» в рамках XI Тюменского нефтегазового форума.

«Это не первый проект в сфере нефтесервиса и альтернативной энергетики, реализуемый при поддержке Агентства. Мы накопили все необходимые компетенции для оперативного решения вопросов, возникающих при организации таких производств. Кроме того, нам доступна широкая линейка региональных мер поддержки инвестиционных проектов, которая неоднократно показала свою эффективность. Все это вселяет уверенность в том, что сотрудничество будет плодотворным», – отметила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Соглашение предусматривает поэтапное развитие производственной площадки. Генеральный директор «Рэд энерджи» Алексей Тарасов выразил уверенность, что вскоре компания сможет презентовать продукцию, произведенную в регионе.

ТНФ-2020 стал одним из самых масштабных за всю историю. Форум проходит при поддержке региональных и федеральных властей с 22 по 24 сентября.