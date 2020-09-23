Тюменская область и «СИБУР Холдинг» определили направления сотрудничества

Тюменский нефтегазовый форум в очередной раз стал площадкой для заключения важных соглашений между властями региона и крупными компаниями. Так, в рамках форума правительство Тюменской области подписало соглашения о сотрудничестве с ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «СОКАР Энергоресурс» и ООО «Цифра».

Документ, подписанный губернатором Александром Моором и председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым, закрепляет основные направления взаимодействия компании и региона. Об этом сообщает 23 сентября региональный оперштаб.

Соглашение действует до конца 2025 года.

«Пятилетнее соглашение позволит региону и компании продолжить реализацию совместных планов по развитию нефтепромышленного кластера и расширению производственных мощностей. Этот договор – еще и гарантия увеличения доли участия бизнес-сообщества в наших экономических, социальных, экологических, волонтерских программах. Такой формат работы показал, что компания, совершенствуя собственное производство, вносит значительный вклад в развитие импортозамещения, создание нефтехимического промышленного кластера в Тюменской области, а социально-значимые инфраструктурные проекты СИБУРа помогают менять качество жизни населения региона к лучшему», – отметил губернатор.

Дмитрий Конов, в свою очередь, поблагодарил правительство Тюменской области за всестороннюю поддержку.

ТНФ-2020 проходит в Тюмени при поддержке регионального и федерального правительства с 22 по 24 сентября в гибридном формате. На форуме работает 35 различных онлайн- и офлайн-площадок. В выставке инноваций ТНФ участвуют более 60 нефтегазовых компаний и предприятий. Александр Моор назвал ТНФ-2020 – самым масштабным за всю историю.