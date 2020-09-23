В Мегионе водитель на BMW насмерть сбил школьника // ВИДЕО

В среду, 23 сентября, около 13.00 на перекрестке улиц Заречная и Губкина в Мегионе в ДТП погиб ученик начальной школы.

«Пешеход перебегал проезжую часть вблизи пешеходного перехода. Водитель автомобиля BMW, мужчина 1989 года рождения, допустил наезд на ребенка, в результате чего мальчик скончался. В настоящее время на месте ДТП работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сообщили в пресс-службе полиции округа.

В паблике «Типичный Мегион [ТМ]» опубликовано видео момента происшествия.

Видно, что мальчик перебегает проезжую часть по «зебре», и в тот момент, когда он выбежал из-за грузовой ГАЗели, его сбила иномарка. Очевидцы утверждают, что школьник бежал на «красный». Примечательно, что сначала рядом с пешеходным переходом дорогу перебегать начала взрослая женщина.

Уточняется также, что погибший учился в четвертом классе школы №2.