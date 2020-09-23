Живописцы Сургута продолжают украшать трансформаторы красивыми рисунками

«Музей под открытым небом» продолжает расширяться. Новые арт-объекты появились на улицах Геологическая, Дзержинского и Лермонтова. В скором времени новые экспонаты «музея» появятся на 30 лет Победы, Береговой, Кукуевицкого, Бажова и Профсоюзов.

«Мы планируем продолжить развивать проект и уже готовим вновь подать заявку на городской проект Бюджет Сургута Online в 2021 году. Надеюсь, что жители города нас поддержат и мы сможем превратить в произведение искусства еще больше энергообъектов», – прокомментировала куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова.

Эти арт-объекты появились на улицах города благодаря АНО Интеллектуальному клуб совместно с Художественным центром «Сойка», которых спонсируют «Сургутские городские электрические сети» и Бюджет Сургута Online.

Отметим, что в прошлом году такие же рисунки появились в восьми микрорайонах города, которые, как и в этом году появились при поддержке проекта Бюджет Сургута Online.