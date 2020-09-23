Представители клиники «Шарите» сообщают, что Алексей Навальный может полностью восстановиться после отравления

Оппозиционер Алексей Навальный выписан из «Шарите». Об этом сказано на сайте клиники:

«Состояние пациента улучшилось настолько, что он мог быть выписан из стационара. Исходя из этого, лечащие врачи считают, что полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», – сообщает пресс-служба медицинского учреждения, отмечая, что решение обнародовать эту информацию было принято после консультации с самим Навальным и его женой.

Напомним, что оппозиционер был отравлен 20 августа на борту самолета – немецкие врачи обнаружили следы «Новичка» в его организме. Алексей Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня в реанимации.