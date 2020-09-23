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Алексей Навальный выписан из немецкой клиники «Шарите»

Представители клиники «Шарите» сообщают, что Алексей Навальный может полностью восстановиться после отравления

Алексей Навальный выписан из немецкой клиники «Шарите»
фото: инстаграм Алексея Навального

Оппозиционер Алексей Навальный выписан из «Шарите». Об этом сказано на сайте клиники:

«Состояние пациента улучшилось настолько, что он мог быть выписан из стационара. Исходя из этого, лечащие врачи считают, что полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», – сообщает пресс-служба медицинского учреждения, отмечая, что решение обнародовать эту информацию было принято после консультации с самим Навальным и его женой.

Напомним, что оппозиционер был отравлен 20 августа на борту самолета – немецкие врачи обнаружили следы «Новичка» в его организме. Алексей Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня в реанимации.


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Сегодня в 13:02, просмотров: 458, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:49
А понаблюдать в клинике «Шарите» ещё пару недель не судьба. Выкинули на улицу! Или платить за него перестали, или «Новичок» закончился? И что опять-таки в Омске, по полису ОМС долечиваться? Или проходит там курс реабилитации. Или по ОМС в санаторий путевку выделить?так это запросто. А таки по какому профилю лечить-то в санатории. Понятно, что сахарный диабет , то бишь обмен веществ. Это ещё омичи такой диагноз поставили. А «Шарите» то что поставило Навальному?Так что, хоть бы медицинские власти Германиипередали все медицинскую историю болезни медицинским властям РФ. Что кололи, что вводили, что выводили. И вообще от чего лечили-то? Дело имеет такой глобальный резонанс, а медицинские власти Германии утаивают от мировой общественности, да что там от мировой, от профессиональной медицинской общественности РФ и докторов из Омска диагноз и тактику лечения. А они-то имеют право знать все! А Навальный, встав на ноги, сталь требовать шмотки из Омской больницы,вместо того, чтобы поблагодарить докторов за своё спасение. Доктора здесь при чем? Политика политикой, они свою клятву выполнили. Вот такие времена и нравы!
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:12
О! Глумливый подлец подсуетился со своей тысячей знаков пересказа телевизионного мусора за бюджетный счет. Такие времена в путинской России, такие нравы...
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