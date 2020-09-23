Компания «Яндекс» вернет себе банковский бизнес через покупку «Тинькофф»

«Яндекс» после развода со Сбербанком вскоре вернется в финансовую сферу: компания договорилась о покупке TNS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Напомним, что ранее IT-гигант активно сотрудничал со Сбербанком, однако в результате пути разошлись, и банковская часть в виде «Яндекс.Денег» осталась у банка. Он, кстати, переименует сервис в Ю Money.

Банковский бизнес же по-прежнему привлекает «Яндекс»: на сделку компания потратит почти 5,5 миллиарда долларов: принципиальное согласие по сделке выразили обе стороны, об условиях будут договариваться.

Новость уже подняла акции «Яндекса» на Московской бирже — они выросли на три процента.