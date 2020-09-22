​Тюменские представители социального предпринимательства могут побороться за звание лучшего

Центр инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» 22 сентября по 31 октября принимает заявки на региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект 2020 года».

«К участию в региональном этапе конкурса допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства в соответствии с критериями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также субъекты социального предпринимательства, деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества; социально ориентированные некоммерческие организации, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства и осуществляющие деятельность, приносящую доход», – сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Субъекты малого и среднего предпринимательства смогут представить проекты в восьми номинациях: в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, социального обслуживания, дополнительного образования и воспитания детей, в культурно-просветительской сфере, в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта, социального туризма, разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества, а также в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Для субъектов некоммерческого сектора предусмотрено четыре номинации: сфере дополнительного образования и воспитания детей, социального обслуживания, развития городских и сельских территорий, а также проект, направленный на решение проблем в области ухода за пожилыми людьми.

Организатором Всероссийского конкурса является Российский государственный социальный университет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и АНО «Россия – страна возможностей».

Заявки на участие в региональном этапе конкурса подаются заявителями и регистрируются в Единой информационной системе на официальном сайте Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Ознакомиться с формой заявки и основными вопросами, представленными в электронной форме заявки можно по ссылке.