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В Тюменской области начался прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект 2020 года»

​Тюменские представители социального предпринимательства могут побороться за звание лучшего

В Тюменской области начался прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект 2020 года»
Фото: admtyumen.ru

Центр инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» 22 сентября по 31 октября принимает заявки на региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект 2020 года».

«К участию в региональном этапе конкурса допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства в соответствии с критериями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также субъекты социального предпринимательства, деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества; социально ориентированные некоммерческие организации, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства и осуществляющие деятельность, приносящую доход», – сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Субъекты малого и среднего предпринимательства смогут представить проекты в восьми номинациях: в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, социального обслуживания, дополнительного образования и воспитания детей, в культурно-просветительской сфере, в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта, социального туризма, разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества, а также в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Для субъектов некоммерческого сектора предусмотрено четыре номинации: сфере дополнительного образования и воспитания детей, социального обслуживания, развития городских и сельских территорий, а также проект, направленный на решение проблем в области ухода за пожилыми людьми.

Организатором Всероссийского конкурса является Российский государственный социальный университет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и АНО «Россия – страна возможностей».

Заявки на участие в региональном этапе конкурса подаются заявителями и регистрируются в Единой информационной системе на официальном сайте Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Ознакомиться с формой заявки и основными вопросами, представленными в электронной форме заявки можно по ссылке.


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22 сентября в 15:40, просмотров: 280, комментариев: 0
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