Больницу Ишима модернизируют в рамках нацпроекта

В стационар областной больницы №4 Ишима закуплено современное рентгенологическое оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Новый цифровой комплекс на два рабочих места установлен в отделении лучевой диагностики, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

«Оборудование запустили в августе, оно прошло тестовый режим, сейчас работает в полную силу. Кроме мгновенного получения рентгеновского изображения, преимущество цифрового перед аналоговым аппаратом – это качество снимков. Они отличаются высоким разрешением и четкостью. Также есть возможность компьютерной обработки снимков, можно изменять настройки параметров - улучшать яркость, контрастность и резкость. Кроме того, на «цифре» можно увеличить изображение интересующей нас зоны, при необходимости получить зеркальное отображение. В совокупности возможности новой техники ускоряют проведение исследования, повышают качество и точность диагностики», – рассказал старший лаборант отделения Максим Нестеров.

Ежеквартально в рентген-кабинете стационара проводят более тысячи исследований.

«Новое оборудование было приобретено на средства областного бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения». Областная больница получила четыре таких рентгенологических цифровых комплекса, два из них установлены в Ишиме, по одному в Абатском и Сорокинском районах», – добавили в департаменте.