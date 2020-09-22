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​Тюменским бизнесменам расскажут о возможностях привлечения финансирования на бесплатном семинаре

Для субъектов МСП в Тюменской области организовали серию бесплатных семинаров

​Тюменским бизнесменам расскажут о возможностях привлечения финансирования на бесплатном семинаре
Фото: pixabay.com

Отделение по Тюменской области Уральского ГУ Центрального Банка России проведет серию практико-ориентированных образовательных мероприятий для предпринимателей по вопросам привлечения финансирования для реализации инвестиционных проектов. Соответствующее поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба регионального Инвестиционного агентства.

«Первый практический семинар на тему «Возможности привлечения финансирования для субъектов МСП посредством фондового рынка» состоится 8 октября в 14:00 в формате видеоконференции на платформе iMind в сети Интернет. Участники семинара узнают о возможностях использования современных финансовых инструментов для развития своего бизнеса, в том числе предлагаемые фондовым рынком», – отметили в агентстве.

Программа семинара и инструкция по подключению размещена на официальной странице Инвестиционного агентства Тюменской области во «ВКонтакте».


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22 сентября в 18:01, просмотров: 361, комментариев: 0
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